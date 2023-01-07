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السبت، 07-01-2023 10:59 ص

باسم ياخور وسلوم حدّاد عدوّان بوجه واحد في البوستر الأول من "العربجي"

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الوكيل الإخباري-نشرت شركة "غولدن لاين" عبر حساباتها في شبكات التواصل الاجتماعي ملصقاً دعائياً لمسلسل "العربجي" تصدّره النجمان باسم ياخور وسلوم حداد، مرفقاً بعبارة "نار من رحم الظلام".

وأوضحت الشركة أن المسلسل الدرامي من المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، وهو من تأليف عثمان جحى ومؤيد النابلسي، وإخراج سيف السبيعي، وبطولة النجوم: باسم ياخور وسلوم حداد وديمة قندلفت وميلاد يوسف ونادين خوري، إلى جانب الفنانين فارس ياغي وتسنيم باشا وطارق مرعشلي وشادي الصفدي ومديحة كنيفاتي وحسام الشاه وحلا رجب ومحمد قنوع وإيمان عبد العزيز وروبين عيسى وأحمد رافع وعلي كريم ووائل زيدان وروعة ياسين وهدى الشعراوي ودلع نادر وجمال العلي ومروى بدران وتولين البكري ووليد حصوة ونبيل الشنواني وفادي الشامي وسيزار القاضي وسواهم.

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وتدور أحداث مسلسل "العربجي" حول مفهوم الظلم في سياق قائم على التشويق والجذب من خلال حبكة درامية ممتعة، من دون تأطير ضمن فئة "البيئة الشامية".

وحقق ياخور وحدّاد مع شركة "غولدن لاين" أكثر من نجاح باهر في الأعمال الدرامية، بخاصة في الجزء الأول من مسلسل "خاتون" الذي عُرض عام 2016 وجسّد فيه ياخور شخصية "عكّاش"، وقدّم فيه حدّاد شخصية "أبو العز"، وفي مسلسل "على صفيح ساخن" الذي عُرض عام 2021 وأدّى فيه ياخور دور "هلال الحجار"، بينما جسّد حدّاد شخصية "الطاعون".

 


 

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