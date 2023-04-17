باسم ياخور يتحدث عن مشهد تقبيل القدم في مسلسل العربجي

الوكيل الاخباري - قال الفنان باسم ياخور أن مشهد تقبيل قدم الفنان سلوم حداد في مسلسل العربجي كان مشهدا ضروريا.

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وبين ياخور في تصريحات اعلامية أنه اقدم على تقبيل قدم حداد كممثل وليس بشخصه، معلقا بأنه قبل قدَّم الشخصية التي يلعبها حداد



وشدد على أنه كان يؤدي دور شخصية تحتاج إلى الركوع عند قدم ظالمها، مضيفًا أنه لا يرى في ذلك أي خطأ، ومؤكدًا أنه قام بمجرد دور مطلوب منه، ولم يقدم في النهاية مشهدًا مسيئًا.



وأكد أن مشروع مسلسل “العربجي” تم التحضير له منذ 3 سنوات، مبينًا أن فكرته بدأت من رغبة الخروج من محيط البيئة الشامية إلى بيئة مشابهة لكن “فانتازية”، لافتًا إلى أنهم اتفقوا على أن يكون مشوقًا منذ الحلقة الأولى إلى نهايته، وينطلق منذ بدايته بوتيرة عالية. ( alhadeel )