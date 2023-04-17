الإثنين 17-04-2023
الوكيل الاخباري

الخارجية السودانية: ما يجري في البلاد شأن داخلي

ارتفاع الأسهم الأوروبية

باسم ياخور يتحدث عن مشهد تقبيل القدم في مسلسل العربجي

الذهب عالمياً يثبت فوق 2000 دولار وسط ترقب لقرار الفائدة

مؤشر البورصة ينهي تعاملاته اليومية على انخفاض

حركة تجارية ضعيفة في الطفيلة

وفاة شاب أردني متأثراً برحيل والدته في ماحص

اعلان هام من السفارة الاردنية في قطر

عقل يتوقع ارتفاع اسعار البنزين نهاية الشهر الحالي بعد قرار أوبك+ بخفض الإنتاج

أوكرانيا: مبادرة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود مهددة بالتوقف

الإثنين، 17-04-2023 05:19 م

باسم ياخور يتحدث عن مشهد تقبيل القدم في مسلسل العربجي

BeFunky-collage-2023-04-11T112757.512


الوكيل الاخباري - قال الفنان باسم ياخور أن مشهد تقبيل قدم الفنان سلوم حداد في مسلسل العربجي كان مشهدا ضروريا.

اضافة اعلان


وبين ياخور في تصريحات اعلامية أنه اقدم على تقبيل قدم حداد كممثل وليس بشخصه، معلقا بأنه قبل قدَّم الشخصية التي يلعبها حداد


وشدد على أنه كان يؤدي دور شخصية تحتاج إلى الركوع عند قدم ظالمها، مضيفًا أنه لا يرى في ذلك أي خطأ، ومؤكدًا أنه قام بمجرد دور مطلوب منه، ولم يقدم في النهاية مشهدًا مسيئًا.

وأكد أن مشروع مسلسل “العربجي” تم التحضير له منذ 3 سنوات، مبينًا أن فكرته بدأت من رغبة الخروج من محيط البيئة الشامية إلى بيئة مشابهة لكن “فانتازية”، لافتًا إلى أنهم اتفقوا على أن يكون مشوقًا منذ الحلقة الأولى إلى نهايته، وينطلق منذ بدايته بوتيرة عالية. ( alhadeel )

 




 

 


 

إقرأ ايضا
685

غفران محمد ضيفة شرف الحلقة الأخيرة من مسلسل الصندوق

image (2)

روبوت يتغزل بنادين نسيب نجيم .. والاخيرة ترد

1111-114

مخرج "جعفر العمدة" يكشف سرّ نجاحه مع محمد رمضان

06c289c7-89378771

انتهاء تصوير مسلسل تحت الوصاية لـ منى زكي

444444

نادين خوري ترعب فريق العمل في كواليس العربجي .. اليكم ماذا حصل !

11111

أحمد غزي يكشف كواليس مشهد موته في "ضرب نار"

أخبار متعلقة
444444

نادين خوري ترعب فريق العمل في كواليس العربجي .. اليكم ماذا حصل !

1111111

نعي واسع لشخصية شومان في "العربجي"

WhatsApp Image 2023-04-11 at 11.59.02

هل سيعدم العربجي في الحلقة القادمة ؟ .. تسريبات تحسم الجدل

be1ba263

بشرى سارة لمحبي مسلسل "العربجي"

العربجيsy

باسم ياخور يكشف سراً لأول مرة عن العربجي

مسلسل-العربجي-1-780x470

خطأ فادح في مسلسل "العربجي" يحدث ضجة -صورة