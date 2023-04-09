باسم ياخور يكشف سراً لأول مرة عن العربجي

الوكيل الإخباري- تحدث الممثل السوري باسم ياخور عن مروره بلحظات مؤثرة خلال تصوير مشاهده في مسلسل"العربجي"، بسبب اصابة والده بمرض السرطان خلال هذه الفترة و تدهور وضعه الصحي.



وقال باسم، خلال حلوله ضيفا على برنامج "قبل وبعد بودكاست"، أنه طلب من صُنّاع العمل السماح لوالده بمشاهدة مونتاج "العربجي"، وبالفعل رافقه الى كواليس التصوير رغم وضعه الصحي الصعب و صعوبة حركته.



وكشف باسم ان والده تمكن، قبل وفاته من متابعة عدد كبير من مشاهد العمل حيث قال له: "أنا شكلي يا بابا ما رح الحق شوف العمل بس أنا مبسوط اني معك وانت عم تفرجيني نتائج عملك الجميل".



واضاف باسم ان والده شاهد الفيديو الدعائي للمسلسل، واعطاه بعض الملاحظات، كما عبر له عن رأيه قائلا: "العمل سيكون جذابا وممتعا وقريبا من الناس".

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