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الثلاثاء، 11-04-2023 11:55 ص

هل سيعدم العربجي في الحلقة القادمة ؟ .. تسريبات تحسم الجدل

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الوكيل الإخباري- تصدرت الحلقة التاسعة عشر من مسلسل العربجي حديث منصات التواصل بعد الحكم باعدام " عبدو " والذي يؤدي دوره الفنان السوري باسم ياخور . اضافة اعلان


وبالتفاصيل ، تم الحكم على عبدو العربجي بالاعدام من قبل الوالي ، وجاءت نهاية الحلقة وقد علق حبل الاعدام حول عنق العربجي ، ولكن في اللحظة الأخيرة انقذه " حسن " واتى بحكم العفو عنه وبرائته ولكن أبو حمزة  والذي يجسد شخصيته الفنان " سلوم حداد " يرفض مطلقا ويتهمهم بتزوير حكم العفو ويطالب بتنفيذ الاعدام وتنتهي الحلقة .

وفي تسريبات نشرتها عدة مواقع فنية  ينفي حسن تزوير العفو ويقدم متصرف المنطقة ويأمر بازالة حبل المشنقة عن عنق العربجي مما يثير غضب أبو حمزة و يكشف عن رشوته للمتصرف قائلاُ : " انا عطيتك دهب لتنفذ حكم الاعدام مو لتجيب برائته من الوالي"  ليجيبه المتصرف  : لو غيرك قال هالكلام لقطعت لسانه . 

 




 

 


 

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