هل سيعدم العربجي في الحلقة القادمة ؟ .. تسريبات تحسم الجدل

الوكيل الإخباري-
تصدرت الحلقة التاسعة عشر من مسلسل العربجي حديث منصات التواصل بعد الحكم باعدام " عبدو " والذي يؤدي دوره الفنان السوري باسم ياخور . اضافة اعلان
وبالتفاصيل ، تم الحكم على عبدو العربجي بالاعدام من قبل الوالي ، وجاءت نهاية الحلقة وقد علق حبل الاعدام حول عنق العربجي ، ولكن في اللحظة الأخيرة انقذه " حسن " واتى بحكم العفو عنه وبرائته ولكن أبو حمزة والذي يجسد شخصيته الفنان " سلوم حداد " يرفض مطلقا ويتهمهم بتزوير حكم العفو ويطالب بتنفيذ الاعدام وتنتهي الحلقة .
وفي تسريبات نشرتها عدة مواقع فنية ينفي حسن تزوير العفو ويقدم متصرف المنطقة ويأمر بازالة حبل المشنقة عن عنق العربجي مما يثير غضب أبو حمزة و يكشف عن رشوته للمتصرف قائلاُ : " انا عطيتك دهب لتنفذ حكم الاعدام مو لتجيب برائته من الوالي" ليجيبه المتصرف : لو غيرك قال هالكلام لقطعت لسانه .