هل سيعدم العربجي في الحلقة القادمة ؟ .. تسريبات تحسم الجدل

الوكيل الإخباري-

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تصدرت الحلقة التاسعة عشر من مسلسل العربجي حديث منصات التواصل بعد الحكم باعدام " عبدو " والذي يؤدي دوره الفنان السوري باسم ياخور .وبالتفاصيل ، تم الحكم على عبدو العربجي بالاعدام من قبل الوالي ، وجاءت نهاية الحلقة وقد علق حبل الاعدام حول عنق العربجي ، ولكن في اللحظة الأخيرة انقذه " حسن " واتى بحكم العفو عنه وبرائته ولكن أبو حمزة والذي يجسد شخصيته الفنان " سلوم حداد " يرفض مطلقا ويتهمهم بتزوير حكم العفو ويطالب بتنفيذ الاعدام وتنتهي الحلقة .وفي تسريبات نشرتها عدة مواقع فنية ينفي حسن تزوير العفو ويقدم متصرف المنطقة ويأمر بازالة حبل المشنقة عن عنق العربجي مما يثير غضب أبو حمزة و يكشف عن رشوته للمتصرف قائلاُ : " انا عطيتك دهب لتنفذ حكم الاعدام مو لتجيب برائته من الوالي" ليجيبه المتصرف : لو غيرك قال هالكلام لقطعت لسانه .