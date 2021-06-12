السبت 12-06-2021
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السبت، 12-06-2021 10:47 ص

بالصور .. ابن صابر الرباعي يثير ضجة كبيرة بوسامته

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الوكيل الإخباري - عبّر النجم صابر الرباعي عن سعادته بنجاح إبنه البكر إسلام وحصوله على الماجستير في إدارة الأعمال، من خلال مجموعة من الصور التي نشرها عبر صفحاته على السوشيال ميديا وقدم له التهنئة.

ونشر النجم التونسي صوراً تجمعه بإبنه وعلق عليها قائلاً: "اليوم اكتملت فرحتي بنجاح ابني البكر إسلام بحصوله على الماجستير في إدارة الأعمال بملاحظة حسن".

وأضاف: "أتمنى له مزيدًا من التوفيق والنجاح مستقبلاً في حياته المهنية، كما أتمنى لباقي إخوته النجاح ، برافو إسلام".

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وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع منشور الرباعي، وقدموا له ولإبنه التهاني، ولفت إسلام الأنظار بوسامته وأناقته وطول قامته، وانقسمت التعليقات بين من إعتبر أنه يشبه والده لدرجة كبيرة ويحظى بملامح مشابهة له.

يذكر أن للرباعي 4 أولاد، إسلام وصفاء من زوجته الأولى، وولديه جود وأمير من زوجته الحالية.

 

المصدر - لبنان 24 

 




 

 


 

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