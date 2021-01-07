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الخميس، 07-01-2021 12:20 م

بالصور.. الجمهور لا يميّز بين الفنان تيم حسن وشبيهه

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الوكيل الاخباري - بعد ظهور عدد كبير من شبيهي النجوم كالمطرب المصري عمرو دياب والمطربة البحرينية حلا الترك في الأيام القليلة الماضية، انضم الى القافلة شبيه الممثل السوري تيم حسن، حيث نشر شاب سوري يدعى محمد صالح صوراً له عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أطلّ فيها بشكل يماثل مظهر شخصية "جبل شيخ الجبل" التي جسّدها الفنان تيم حسن في مسلسل "الهيبة"، فأبهر الجمهور بالشبه الكبير بينه وبين تيم حسن، لدرجة أن تعليقات المتابعين رأت أن الصور تعود للفنان نفسه لا لشبيهه.

وفي سياق آخر، انتشر بشكل لافت على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو سُجّل للفنانة السورية منى واصف وتيم حسن خلال مراسم العزاء التي أُُقيمت للمخرج السوري الراحل حاتم علي، حيث استقبل حسن الفنانة بالاحتضان طابعاً قبلة على رأسها.



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