براءة رامز جلال من تهمة الاستيلاء على فكرة برنامج المقالب الشهير!.. صورة

الوكيل الاخباري - قضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية بتأييد براءة الفنان المصري رامز جلال، من تهمة الاستيلاء على حقوق الملكية الفكرية لبرنامج «رامز تحت الأرض» و«رامز تحت الصفر».

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وكان أشرف عبدالعزيز، المحامي بالنقض، قد ترافع عن رامز وأسس دفاعه على عدم تمتع الفكرة التي تدعي المدعية بأنها هي المالكة لها؛ لأي حق من حقوق الملكية الفكرية طبقًا لنص الماده ١٤١ من قانون حماية الملكية الفكرية رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢، وأيضًا طبقًا للكتاب الدوري رقم ٤ لسنة ٢٠١٨ الصادر من المستشار النائب العام طبقًا للبند الخامس الذي نص على: "لا تشمل الحماية مجرد الأفكار والإجراءات وأساليب العمل وطرق التشغيل والمبادئ.

وأكد المحامي أشرف عبدالعزيز أن المدعية هيام سليم لم تقابل أبدًا رامز جلال، ولم تعرض عليه أي فكرة كما ادعت.



من ناحية أخرى طرح رامز جلال برومو برنامج "مقالبه" الجديد الذي يحمل اسم "رامز عقله طار" وسيتم عرضه في رمضان 2021.



وكتب عبر صفحته الخاصة على "فيسبوك": "بسم الله توكلنا على الله واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والله المستعان وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر ( #رامز_عقله_طار ) على MBC مصر إن شاء الله رمضان 2021".



يشار إلى أنه تم تصوير برنامج رامز جلال للمقالب لرمضان 2021 في سرية تامة داخل مدينة ملاهي كبرى في المملكة العربية السعودية، والمصممة بطراز عالمي، وتدور فكرة البرنامج حول دخول رامز جلال مع ضيف كل حلقة في مغامرة كبرى داخل الملاهي، وبعد الانتهاء من التجول داخلها يقفزان من ارتفاع شاهق ويسقطان في المياه.





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