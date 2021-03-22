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الإثنين، 22-03-2021 09:44 م

مصر.. المحكمة تصدر قرارا بشأن برنامج رامز جلال الجديد

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الوكيل الاخباري - قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر، تأجيل الطعن المقام من الفنان رامز جلال، حول عدم ممارسته أي نشاط إعلامي.

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واختصم الطعن نقيب الإعلاميين، بعد إصداره قرارا من النقابة بعدم ممارسة جلال لأي نشاط إعلامي، لحين تقنين أوضاعه بالنقابة، حيث تم تأجيل جلسة الطعن ليوم 28 مارس الجاري.


وقال محامي رامز جلال في دعواه، إن هذا القرار صدر باطلا ومخالفًا للقانون، لأن الفنان رامز جلال عضو نقابة مهن تمثيلية وأن الأعمال التمثيلية السينمائية والتلفزيونية أو المسرحية، وكذا الأعمال الترفيهية، لا تعد نشاطًا إعلاميا، طبقا لقانون الإعلاميين رقم 93 لسنة 2016، فالفنان رامز جلال يقوم بأعمال ترفيهية ولا تعد نشاطًا إعلاميا ولا يخضع لنقابة الإعلاميين.


وتابع المحامي، أن البرنامج مارس العمل الإعلامي خارج مصر ووفق الإجراءات المتبعة بدولة الإمارات العربية المتحدة، لذا فهو غير مخاطب بقانون نقابة الإعلاميين.


وطالب في دعواه، بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ قرار الإعلاميين رقم 11 لسنة 2020، فيما تضمنه بمنع رامز جلال مقدم برنامج "رامز مجنون رسمي"، والمذاع عبر فضائية "mbc مصر"، وما يترتب على ذلك من آثار، واعتباره كأن لم يكن، مع إلزام المطعون ضده بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

 

روسيا اليوم

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