الأحد 28-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

اجتماع حكومي وترقب لقرارات جديدة

المفلح : لجنة لمراجعة قانون الجمعيات

مطالبة بفتح المساجد لأداء صلوات الفجر والمغرب والعشاء والجمعة

الخصاونة يوسع باب مشاوراته بشأن التعديل الوزاري

24 وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

إصابتان بسقوط مصعد في عجلون

وزير النقل يقدم استقالته من رئاسة نادي الوحدات

الصحة: عطاءات لصيانة 15 مستشفى ومركز صحي

مدير مستشفى الصافي يؤكد ضرورة أخذ اللقاح المضاد لكورونا

الوزراء : الموافقة على تسويات ضريبية جديدة واستقالة الهياجنة

الأحد، 28-03-2021 12:23 م

فنان مصري شهير يكشف أسرارا عن برنامج رامز جلال في رمضان!

12-12-20-5819518


الوكيل الاخباري - كشف الفنان المصري محمود حميدة أسراراً جديدة حول وقوعه في فخ برنامج مقالب رامز جلال.

وقال حميدة في تصريحات على هامش مشاركته في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية: هناك اتفاقات بالتأكيد قبل التصوير مع رامز جلال، فلا يجوز أن يُحضر فناناً كبيراً وينفذ مقلبا فيه قد يتعرض بسببها لحادث من دون أن يتم إبلاغه.

اضافة اعلان

وتابع: "أنا شخصيا لو جابني من غير معرف وعمل فيا كده فسيكون لي رد فعل عنيف معه ومع صناع عمله.. فهناك اتفاقات تتم وصناع برنامجه حاولوا الاتفاق معي قبل التصوير وأنا لم أتفق معهم، حتى جاء اليوم الذي قابلت رامز جلال بنفسه في إحدى الرحلات، وقال لي هو أنا مش هنول الشرف وتيجي في برنامجي، فقلت له أنا لا أقوم بعمل اتفاقات حتى لا أكذب على نفسي وعلى الجمهور حتى أكسب الأموال.. فقلت له اسمع يا رامز عاوز تجيبني في البرنامج أكون من غير ما أعرف، وهذا كان الضوء الأخضر له لحضوري ضحية في مقالبه".

 

وشدد على أنه لم يكتشف المقلب إلا بعد نهايته، ولذلك لم يستطع أن يكون له رد فعل لأنه من أبلغه بذلك.

 

لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
image

فيديو يثير ضجة.. حيوان يستعين به رامز جلال في برنامجه الجديد للمقالب.. شاهد

main_image5e81164b19764

صورة جديدة للفنانة نيللي كريم برفقة ابنتيها تثير الجدل.. شاهد

6274206-512077952

سيرين عبد النور تكشف خضوعها لعملية جراحية.. فيديو

f9b0b262-0471-4e7c-bafd-e91070d4be1a_16x9_1200x676

جدل حول ثروة الفنانة اللبنانية نادين نجيم.. شاهد

ghdftghetyrthfgh

الفنان خالد الصاوي يكشف حقيقة إصابته بورم في المخ.. فيديو

1100931-303906901

الموت يفجع الوسط الفني المصري للمرة الرابعة في أسبوع واحد.. صور

أخبار متعلقة
185920_original

بالفيديو.. وفاء سالم تكشف كواليس العمل مع الراحل أحمد زكي

57484868_2289367651119281_5172417711434629120_o

تداول فيديو يزعم كشف مكان المقالب الجديدة لرامز جلال - شاهد

420204101629122831434

مقلب رامز جلال يشعل مواقع التواصل.. والكشف عن الخدعة

1040570222_0_107_2048_1259_1200x0_80_0_1_922d10cda6af6829fe8a98fc03cf26c3

تسريبات لبرنامج رامز جلال الجديد

3_619796

حقيقة تدهور صحة الفنان عادل إمام

2662259956

بطلة باب الحارة 'شريفة' تثير الجدل بفيديو جديد برفقة زوجها.. شاهد