براد بيت يقاضي طليقته أنجلينا جولي

الوكيل الإخباري - دخل النزاع القضائي الشرس بين النجمين براد بيت وأنجلينا جولي في شأن شروط طلاقهما فصلاً جديداً، إذ أقام الممثل دعوى على زوجته السابقة للطعن في بيعها أسهمها في حقل كرمة يملكانه في جنوب فرنسا، مطالباً بأن ينظر فيها القضاء المدني.

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وأقام الزوجان عام 2011 شراكة مع عائلة بيران الفرنسية التي تعمل في زراعة الكرمة ميرافال كوت دو بروفانس"، على اسم قصرهما في بلدة فال (قرب كورانس (في مقاطعة فار بجنوب شرق فرنسا).

وكان النجمان استحوذا عام 2008 على العقار الذي تبلغ مساحته 500 هكتار، بينها 50 هكتاراً من الكروم.



واحتضن القصر والأرض المحيطة به عام 2014 حفلة زفاف جولي وبيت بعدما علاقة مساكنة استمرت سنوات، وما لبثا أن شرعا عام 2016 في إجراءات الطلاق المستمرة مذّاك، وشهدت معارك قانونية طويلة أبرزها تلك المتعلقة بحضانة أبنائهما الستة.

وآخر فصول هذا النزاع دعوى أقامها براد بيت مساء الخميس أمام محكمة في كاليفورنيا تفيد بأن النجمين "اتفقا على ألا يبيع أي منهما حصته في عقار ميرافال من دون موافقة الآخر".





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