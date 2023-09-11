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الإثنين، 11-09-2023 04:18 م

بسبب زلزال المغرب .. الفنانة احلام تهاجم متابع بشدة

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الوكيل الإخباري- هاجمت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي متابعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انتقد اهتمامها بالأمور السياسية بدلًا من التركيز على أعمالها الفنية، وسط الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب، والذي راح ضحيته الآلاف.

وفي التفاصيل، وصف المستخدم الذي يحمل اسم yacine حساب أحلام بـ”الممل”، قائلًا: “صارت حساباتك مملة.. احنا عم نتابع حساب فنانة مووو سياسة.. عم ننتظر زخم فني منتظر”.

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من جهتها، وبخت الفنانة الإماراتية أحلام المتابع بتغريدة شديدة اللهجة، كتبت فيها: “الناس قلبها موجعها على الأحداث وانت تبي اعمال فنية ????!!!!!!!! الغي متابعتي حبيبي ليش رابط راسك من دون وجع الغالي، تابع اللي عندهم اعمال فنية مع الشكر والتقدير لكل متابعيني ولك”.

 

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