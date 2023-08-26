بسبب قصة شعرها .. ازمة تواجه ابنة الفنان شريف منير والأخير يرد

الوكيل الإخباري- نشر الفنان شريف منير على حسابه الخاص بـ"إنستغرام" مقطع فيديو رد من خلاله على الهجوم الذي تعرضت له ابنته اسما بعد حلاقة شعرها بالكامل.



وشن شريف في الفيديو هجوماً حاداً على منتقدي تصرف ابنته قائلاً: "إيه الدوشة اللي إنتو عاملينها دي وإيه الضجة اللي إنتو عاملينها دي، كل ده عشان بنتي قصت شعرها قدام الكاميرا إيه الغلط اللي هي عملته".

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واستكمل: "تصرف عادي جدًا مفيهوش أي حاجة، إوعوا تفتكروا إني هاجي على بنتي عشان خاطر أكسب رضاكم.. دي بنتي اللي ماليش غيرها وبحبها".



وأوضح منير: "بالمناسبة اللوك اللي عملته عاجبني وأنا مبسوط منها أوي، بس قبل ما الإخوة السادة الملايكة الصالحين اللي عمالين يقلوا أدبهم ويشتموا، وبيقولوا تاخد التريند وجاتها البلاء في شكلها وبيقولوا أبوها معرفش يربيها، لا أنا بنتي متربية كويس جدًا بس هي بتتصرف باللي هي حاسة بيه، المهم إنها متكونش بتأذي حد".



واختتم شريف منير كلامه موجهاً رسالة إلى ابنته أسما قائلاً: "أسما إنتي شكلك زي القمر وشكلك حلو جدًا وخدتي التريند برافو عليكي، متسمعيش كلام حد ومتهتميش بكلام حد وأنا مش مهتم بالكلام اللي بيتقال عليا ولا عليها، المهم إننا مش بنضر حد، سلام عليكم".

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