السبت 19-03-2022
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السبت، 19-03-2022 12:07 م

بسبب ويجز.. بسمة وهبة تفتح النار على هاني شاكر

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الوكيل الإخباري - هاجمت الإعلامية بسمة وهبه بعنف الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، بعد ظهور مطرب الراب ويجز بإطلالة غريبة في حفله الأخير الذي أُقيم على مسرح أبو بكر سالم في السعودية، ضمن فعاليات "موسم الرياض".

ونشرت بسمة عبر حسابها الرسمي في "إنستغرام" صورة لـ"ويجز"، وفتحت النار عليه وعلى النقيب، وعلقت على الصورة بالقول: "والله عيب بجد عيب أنت رايح بلد بيقدموك إنك مصري" وأضافت: "يا رب نقيب الموسيقيين يشوف اللي كان حابب يتبناه وبيشكر فيه ويقولنا هو أحسن من حمو بيكا وحسن شاكوش في إيه كله محصّل بعضه وف الآخر محسوبين على مصر.

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