بسمة بوسيل تثير الجدل من جديد بشأن زوجها تامر حسني - فيديو

الوكيل الإخباري - كتبت الفنانة المغربية بسمة بوسيل زوجة الفنان المصري تامر حسني، منشوراً في حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، أثار التساؤلات والجدل بين المتابعين حول خلاف جديد مع زوجها.

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وكان تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي شائعة أن تامر على علاقة بشابة تدعى يارا، ظهرا سوياً بمناسبة، ما علاقة هذه الشابة بالمنشور؟



نشير إلى أن سبق وصار أزمة بين الثنائي بسبب غيرة بسمة على تامر من معجباته، بحسب قوله، وكانت ستصل إلى حد الطلاق لولا تدخل الفنانة الإماراتية أحلام.

المصدر - الفن