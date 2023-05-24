بسمة بوسيل تكشف سبب طلاقها وتشارك صورة لفتاة

الوكيل الإخباري- بعد فترة من الصمت وظهورهما في أكثر من مناسبة معاً عقب الطلاق، خرجت الفنانة المغربية بسمة بوسيل عن صمتها لتكشف السبب الحقيقي لطلاقها من الفنان المصري تامر حسني.

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ونشرت بسمة عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها الخاص في "إنستغرام" صورة لزوجها من حفل زفاف مديرة أعماله هالة عمر الذي أُقيم أمس (الثلاثاء) وعلّقت عليها برسالة غامضة قالت فيها: "حسبي الله ونِعم الوكيل فيكي يا هالة"، لتثير بذلك الجدل... وهو ما دعاها لكتابة منشور آخر ألقت فيه اللوم على طليقها لعدم احترامه مشاعرها، مؤكدةً أن مديرة أعماله سبب رئيسي في طلاقها منه، وواصفة إياها بـ"خرّابة البيوت".



وقالت بسمة: "كانت سبباً في خراب البيت... احترام العشرة بيبتدي باحترام مشاعر غيرك... بالذات لو حد كان سبب رئيسي في خراب بيتك وهدم حياة ولادك".



وكان تامر قد نشر فيديو عبر حسابه الشخصي في "إنستغرام" من حفل زفاف مديرة أعماله، وعلّق عليه قائلاً: "لكل اللي بيسأل عن وجة القرابة بيني وبين العروسة الجميلة دي، شايف أسئلة كتير أنا هحكيلكوا، هي اسمها هالة عمر عرفتها كانت بنت من الفانز صغيرة ومن المقاتلين والمدافعين عن تامر على الإنترنت، ومن كتر دفاعها عني لفتت نظري ومرة ردّيت عليها شكرتها".



وأضاف: "لما سافرت إسكندرية في الوقت دة لقيت بنت صغيرة أوي بتعيط وبتجري عليا فوقفتلها وفكّرتني بنفسها وفضلت تعيط وتقولي إحنا معاك ولازم تكمل، عشان كنت بتحارب جداً في بداياتي فاتصدمت إن اللي بتقول كدة بنت صغيرة كده والمجهود ده كله اللي عاملاه بنت صغيره عندها 14 سنة. وقتها كانت السوشيال ميديا لسة بتطلع... وكنا في شركتنا بندوّر على شركة كبيرة تمسكلي السوشيال ميديا، لحد ما قولتلهم أنا مش عايز شركة كبيرة أنا عايز البنت الصغيرة دي هي اللي تمسكها... فضلوا يقنعوني إن كدة مش صح ولازم أكتر حد خبرة يمسكها، وأنا قلت لا لازم أكتر حد بيحبني هو اللي يمسكها وأنا واثق أن طاقة الحب مفعولها أقوى من طاقة المحترف بلا حب".



واختتم تامر حسني حديثه بالقول: "عرضت عليها تشتغل معايا وهي في السنّ دة مصدقتش طبعاً ومن ساعتها وهي اللي ماسكة كل شغل الميديا الطفلة الشاطرة اللي كبرت دلوقتي قدّامكم هالة عمر، أما بقى عريسها العسل دة اسمه عمرو طلب إيدها مني أنا عشان والدها ووالدتها توفاهما الله... ومن اللحظة دي اتحولت هالة لبنتي الكبيرة بجد... اللي بتتجوز دلوقتي قدامي وبسلّمها لعريسها بنفسي وبغنّي في فرحها، معرفتش أرد على كلامك عني في الفرح يا هالة، رديت دلوقتي هنا ربنا يكرمك ويسعدك مع جوزك الجميل المحترم اللي هيكون ضهرك وسندك ويكمّل معاكي مشوار حياتك مع أولادكم الجُمال بإذن الله".





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