بسمة وهبة ترد على الشائعات بحقها

الوكيل الإخباري - ردت الإعلامية بسمة وهبة، على شائعات دخولها المستشفى بعد إصابتها بمتحور أوميكرون من فيروس كورونا.



وكتبت وهبة على حسابها الشخصي بـ"إنستغرام" قائلة: "بترجاكم بلاش إشاعات لان الوقت ده الواحد بيبقى محتاج كلمة تشجعه مش إشاعة تزعله وبلاش عناوين بتلميحات سلبية بلاش تحطمونا وتستغلونا من أجل اللايك والشير (بعد وفاة الابراشي بسمة وهبة في المستشفى)، أولا أنا مش في المستشفى الحمدلله أنا بتعالج في البيت، الدور صعب آه صعب وصعب جداً حرفياً ومؤلم.

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وأكملت أنها كانت بدأت تشعر بتحسن في حالتها الصحية، ولكن ظهرت عليها أعراض أخرى مثل، إصابتها بنزلة شعبية وسعال وقرحة في الفم وضربات قلبها أصبحت سريعة، بالإضافة إلى فقدان الشم والتذوق، وإصابة الصدر بنزلة شعبية وكحة ببلغم ونهجان مستمر.





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