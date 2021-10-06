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الأربعاء، 06-10-2021 09:41 م

بسمة وهبة تصدم الجمهور بنحافتها الشديدة وقلق حول صحتها - صورة

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الوكيل الإخباري - شكل ظهور الإعلامية المصرية بسمة وهبة الأخيرة صدمة لدى محبيها وذلك بسبب نحافتها المفرطة.

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وشاركت وهبة صورة لها برفقة مصمم الأزياء المصري هاني البحيري ارتدت فيها فستاناً أصفر مخصصاً لسهرة كشف عن ساقيها النحيلتين بينما بدات ملامح وجهها وقد تغيّرت إذ شبهها بعض رواد مواقع التواصل بملامح طفلة من شدة النحافة.

 

وشعر المتابعون بالقلق ما إذا كانت بسمة وهبة تعاني من مرض خطير أم لا، وهي كانت بالفعل تغلبت على وعكة صحية شديدة ألمت بها.

 

 

 

المصدر - الفن

 

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