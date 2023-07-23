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الأحد، 23-07-2023 12:21 م

قبل طرح فيلمه الجديد .. الفنان محمد هنيدي يوجه رسالة لجمهوره

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الوكيل الإخباري- يستعد الفنان محمد هنيدي لطرح أحدث أعماله السينمائية "مرعي البريمو"، والذي من المقرر طرحه بدور العرض يوم 2 آب (أغسطس) المقبل.

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واكد الفنان محمد هنيدي في تصريحات خاصة لـ "لها"  أن العمل مختلف وجديد وسعيد بالتعاون مع الفنانة غادة عادل فهي فنانة جميلة على المستوى الشخصي والفني، وأيضاً الفنان لطفي لبيب الذي "نور الفيلم".


ووجه بطل فيلم "مرعي البريمو" رسالة لجمهوره قائلاً : "أتمنى الفيلم يعجبكم، ومستني آرائكم".


وأضاف: "الفيلم باعتبره أفضل فيلم عملته في الفترة اللي فاتت، وأخد مني شغل كتير وتعب وبإذن الله يكون تعويض كويس للناس عن الأفلام اللي فاتت"


ويؤدي الفنان محمد هنيدي شخصية تاجر بطيخ، يسافر إلى مدينة سهل حشيش في مهمة غامضة ولكن في إطار كوميدي رفقة زوجته التي تجسد دورها الفنانة غادة عادل، وصديقه ويجسده الفنان علاء مرسي.

 


 




 

 


 

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