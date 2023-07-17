فيلم"المهمة المستحيلة" يتصدر شباك تذاكر السينما الأمريكية

الوكيل الإخباري- تصدّر الجزء السابع من سلسلة "المهمة المستحيلة" Mission Impossible شباك التذاكر في أمريكا الشمالية، خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفق ما أظهرت تقديرات، أمس الأحد، مطيحاً بفيلم الرعب "إنسيديوس: ذي ريد دور" من هذا المركز.



وجمع فيلم "ميشن إمباسبل - ديد ريكونينغ بارت وان" من إنتاج "باراماونت"، وهو الأحدث في هذه السلسلة من بطولة توم كروز، 52,6 مليون دولار، على ما أفادت شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة.



وتبعه في المركز الثاني "ساوند أوف فريدوم"، وهو فيلم إثارة من إنتاج "سانتا في فيلمز" و"إينجل ستوديوز".

اضافة اعلان

24