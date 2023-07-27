الخميس 27-07-2023
الوكيل الاخباري

غرامة لا تزيد عن 50 ألف دينار عقوبة اغتيال الشخصية

اختتام دورة خاصة بالقسم النسائي في القوات الخاصة الملكية

صندوق الائتمان العسكري يوزع أرباح النصف الأول لعام 2023

إحالة موظفين من الزراعة إلى القضاء ابتزا مستثمرا ببدل وأموال

البنك المركزي الأردني يرفع الفائدة 25 نقطة أساس

النواب يُقر عقوبة الأخبار الكاذبة والذم والقدح بالحبس 3 أشهر وغرامة لا تزيد عن 20 ألف دينار

ورشة تدريبية لقطاع الطباعة والتعبئة والتغليف

69 % نسبة إشغال فنادق العاصمة عمان في عطلة الأسبوع الحالي

اعلان حكومي بشأن المدارس

غرامة تصل لـ 15000 دينار لمن أنشئ صفحة عبر منصات التواصل ونسبها لشخص آخر

الخميس، 27-07-2023 02:14 م

تامر حسني يروّج لكليب أغنيته الجديدة برسالة لجمهوره

26_865425_original


الوكيل الإخباري- روّج الفنان تامر حسني لتصوير كليب أغنية جديدة من ألبومه الأخير "هرمون السعادة"، حيث نشر صورة له عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعى "إنستغرام"، وعلّق عليها برسالة وجّهها إلى جمهوره وقال فيها: "مساء الورد على أغلى الناس، في الطريق لتصوير أغنية جديدة من ألبوم "هرمون السعادة"". وأضاف: "إن شاء الله تعجبكم، كلامها هيخصنا كلنااااااااا".

يُذكر أن تامر حسني طرح أخيراً أغنية "مش هتغير علشان حد"، وهي ثالث أغاني ألبومه الجديد "هرمون السعادة"، عبر قناته الرسمية في موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وحققت الأغنية نجاحاً باهراً، حيث تجاوزت التسعة ملايين مشاهدة في أربعة أيام فقط.

اضافة اعلان


"هرمون السعادة" كانت أولى أغنيات ألبوم تامر الجديد، والذي يحمل نفس اسم الأغنية، وهي من كلمات أحمد جابر، ألحان على الخواجة، وتوزيع حاتم محسن.
أما أغنية "تاج" وهي ثاني أغاني الألبوم فهي من كلمات وألحان تامر حسني، توزيع النابلسي، وماستر على فتح الله.


وفي جانب آخر، يُعرض لتامر حسني حالياً في دور السينما فيلم "تاج"، ويشاركه في البطولة: دينا الشربيني، ساندي وهالة فاخر، وهو من تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق.

 

لها


 




 

 


 

إقرأ ايضا
403493_original

التعليق الأول من مي كساب بعد وفاة والدها

maxresdefault

فيديو - العبداللات يفتتح الحفلات الجماهيرية بجرش اليوم

64c0465c4c59b76e8b6c7e63

الموت يفجع الوسط الفني المصري

thumbs_b_c_b5ae2f87262a5cb723c1ae496661a122

بوراك يواجه عقوبة السجن لمدة 7 سنوات

blob_948568_original

منى فاروق تعلن اعتزالها الفن لهذا السبب

2023726152743825RB (1)

أحمد سعد يشوق جمهوره لحفل العلمين

أخبار متعلقة
238751

تامر حسني يثير حيرة الجمهور بصورة خاصة

7504326-373844291

تامر حسني : هذه الاغنية الأكثر تعبيراً عن حالتي النفسية حالياً

بسمة-بوسيل

بسمة بوسيل ترد بعد اتهامها بالإساءة لأصحاب البشرة السمراء.. هذا ما قالته

241175201449

تامر حسني يداعب جمهوره ويصفهم "بالأشرار"

blob_575772_original

حسن الردّاد يثير الجدل ببوستر فيلمه الجديد

2023712181748164PA

بعد نجاح "تاج".. تامر حسني يستعد لعمل جديد