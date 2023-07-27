تامر حسني يروّج لكليب أغنيته الجديدة برسالة لجمهوره

الوكيل الإخباري- روّج الفنان تامر حسني لتصوير كليب أغنية جديدة من ألبومه الأخير "هرمون السعادة"، حيث نشر صورة له عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعى "إنستغرام"، وعلّق عليها برسالة وجّهها إلى جمهوره وقال فيها: "مساء الورد على أغلى الناس، في الطريق لتصوير أغنية جديدة من ألبوم "هرمون السعادة"". وأضاف: "إن شاء الله تعجبكم، كلامها هيخصنا كلنااااااااا".



يُذكر أن تامر حسني طرح أخيراً أغنية "مش هتغير علشان حد"، وهي ثالث أغاني ألبومه الجديد "هرمون السعادة"، عبر قناته الرسمية في موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وحققت الأغنية نجاحاً باهراً، حيث تجاوزت التسعة ملايين مشاهدة في أربعة أيام فقط.

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"هرمون السعادة" كانت أولى أغنيات ألبوم تامر الجديد، والذي يحمل نفس اسم الأغنية، وهي من كلمات أحمد جابر، ألحان على الخواجة، وتوزيع حاتم محسن.

أما أغنية "تاج" وهي ثاني أغاني الألبوم فهي من كلمات وألحان تامر حسني، توزيع النابلسي، وماستر على فتح الله.



وفي جانب آخر، يُعرض لتامر حسني حالياً في دور السينما فيلم "تاج"، ويشاركه في البطولة: دينا الشربيني، ساندي وهالة فاخر، وهو من تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق.



لها