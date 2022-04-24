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الأحد، 24-04-2022 11:07 ص

بطلوع الروح.. منة شلبي تنقذ صديقتها

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الوكيل الإخباري - أحداث مفاجئة تشهدها حلقات مسلسل "بطلوع الروح" لمنة شلبي الذي يتصدر المشاهدة عبر شاشة الـ أم بي سي ومنصة شاهد الإلكترونية، حيث تشارك به في المنافسة الرمضانية بعد غياب، ومن خلال نواعم نكشف عن تطورات الأحداث في الحلقات القادمة.

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ضغط نفسي
شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل "بطلوع الروح" انتظام منة شلبي في العمل ضمن لواء الخنساء الذي يتعامل مع مخالفات النساء لقوانين تنظيم داعش في البلدان التي سيطر عليها، حيث تستغل عملها في إنقاذ صديقتها مصففة الشعر بعد مهاجمة منزلها.


وخلال الحلقة، تستمر شخصية روح في الصمود أمام ظروف العيش القاسية في الرقة تحت حكم التنظيم الإرهابي من أجل إنقاذ ابنها، لكن انضمامها للواء الخنساء يسبب ضغطاً نفسياً شديداً، وهو ما تعترف به للسيدة التي تخطط لتهريبها، موضحةً أنها تتعلم مهارات نجاة من اللواء لكنها تشعر بأنها تفقد جزءاً من روحها نتيجة ما تشهده خلال عملها في اللواء.

 

نواعم 

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