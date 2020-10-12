بطل مسلسل أنت اطرق بابي يعلن خطوبته .. صور

الوكيل الإخباري _ فاجأ النجم التركي وبطل مسلسل "أنت أطرق بابي" إسماعيل إيجى شاشماز متابعيه امس الأحد بإعلان خبر خطوبته على هاندا أونال وسط حضور العائلة والاصدقاء.

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ولم تخلو الخطوبة من العادات والتقاليد التركية فقدمت هاندا أونال القهوة المالحة إلى عريسها الا انه لم يستطع تحملها وأبدى رد فعل طريفة جعلت الحاضرين يضحكون.







المصدر : الفن

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