الإثنين 12-10-2020
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الإثنين، 12-10-2020 12:48 م

بطل مسلسل أنت اطرق بابي يعلن خطوبته .. صور

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الوكيل الإخباري _ فاجأ النجم التركي وبطل مسلسل "أنت أطرق بابي" إسماعيل إيجى شاشماز متابعيه امس الأحد بإعلان خبر خطوبته على هاندا أونال وسط حضور العائلة والاصدقاء.

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ولم تخلو الخطوبة من العادات والتقاليد التركية فقدمت هاندا أونال القهوة المالحة إلى عريسها الا انه لم يستطع تحملها وأبدى رد فعل طريفة جعلت الحاضرين يضحكون.

 




المصدر : الفن

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