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الثلاثاء، 23-08-2022 01:03 م

بعدما قبلت يداه على المسرح .. دكتور شيرين عبدالوهاب يوضح طبيعة مرضها

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الوكيل الإخباري-حسم الطبيب الخاص  للفنانة شيرين عبد الوهاب الدكتور نبيل عبد المقصود، مدير مستشفى قصر العيني ، الشائعات التي ترددت حول إدمانها على الأدوية المهدئة وما طبيعة مرضها بعد تشكر الفنانة له وتقبيل يداه على مسرح مهرجان قرطاج الدولي  .

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وأكد الدكتور نبيل عبد المقصود، أن شيرين شخصية مرهفة وحساسة، وكانت تعاني في حياتها فقررت الانعزال، لافتا إلى أن هناك بعض الناس في هذه الحالة قد يدمنون على تناول الطعام وغيره، مما يسبب لهم مشاكل.


وأضاف عبد المقصود في مداخلة هاتفية مع برنامج حضرة المواطن في " مصر " للإعلامي سيد علي، أنه ساعد شيرين عبد الوهاب إنسانيا قائلا: "شيرين كانت محتاجة إنسان يسمعها ويوجهها نحو الصواب، الشخص ده كان ممكن يكون والدها أو أخوها، وأنا ساعدتها إنسانيا".

تابع طبيب شيرين عبد الوهاب الخاص أن شيرين تتمتع بموهبة كبيرة وفن راقِ، يجب استغلاله جيدا لأنها قوة من قوى مصر الناعمة.


أوضح الدكتور نبيل عبد المقصود، أن شيرين بعيدة كل البعد عن حقيقة الشائعات المتداولة حول إدمانها، على الأدوية المهدئة مثلما يشاع.


وأكد نبيل عبد المقصود أن شيرين عبد الوهاب كانت بحاجة إلى إنسان فقط، بعيدا عن تخصصه كأستاذ في السموم، وبعيدا عن الأنباء المتداولة حول حاجتها لطبيب نفسي أيضاً.


وطالب طبيب شيرين عبد الوهاب الخاص، الجمهور بعدم الانسياق وراء هذه الشائعات التي لا تمت للحقيقة بصلة .

 

ليالينا

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