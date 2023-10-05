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الخميس، 05-10-2023 09:50 ص

بعد أخطائها في نشيد العراق.. شذى حسون ترد

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الوكيل الإخباري - خرجت الفنانة العراقية شذى حسون عن صمتها عقب تعرضها لعاصفة من الانتقادات والسخرية بعدما أخطأت في كلمات النشيد الوطني العراقي "موطني"، واستخدمت كلمات أخرى مختلفة.

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شذى وخلال افتتاح الدورة الأولى من "مهرجان العراق الدولي" بصفتها رئيسته، أدت النشيد الوطني العراقي، فقالت: "هل أراك ناعماً منعماً.. وسالماً مكرماً" بدلاً من "سالماً منعَّماً وغانماً مكرَّماً"، كما استبدلت: "الجلال والجمال والسناء والبهاء"، بـ "الجلال والسناء والبهاء والدلال".

 

وردت الفنانة على الهجوم بأن المهرجان أخذ منها أربعة أشهر عمل، كما لم تنم أو تأكل في آخر أسبوع، وكانت تحت ضغط كبير، ورهبة وخوف وإرهاق وإرباك، وهمّها الوحيد تقديم صورة جميلة عن بلدها أمام العرب، وفي النهاية كلنا خطّاؤون.


وكانت شذى قد تصدرت الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول مقطع من المهرجان يوثق وقوعها في الخطأ خلال غناء النشيد الوطني الذي جاء بالتزامن مع اليوم الوطني العراقي، ووصفوا ما حدث بالمهزلة.


في المقابع دافع عنها البعض، مستهجنين الهجوم الواسع الذي تعرضت له الفنانة، مشيرين إلى أن الجميع معرّضون للوقوع في أخطاء.


فوشيا 

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