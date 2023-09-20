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الأربعاء، 20-09-2023 12:18 م

هل يوجد جزء ثاني من "سفاح الجيزة" ؟.. المخرج يجيب

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الوكيل الإخباري- أكد المخرج المصري هادي الباجوري أنه يوجد خطة لإنتاج جزء ثاني من مسلسل "سفاح الجيزة" ، لكن تنفيذها يتعلق بشركة الإنتاج.

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وأوضح الباجوري أنه سيعتذر عن إخراج الجزء الثاني في حال عرض عليه فكرة مستهلكة وغير مميزة؛ لأنه يرغب دائماً بتقديم أعمال غريبة غير مألوفة، معلقاً:"الجزء اللي الناس شافته أنا كمخرج معملتش النوعية دي قبل كده.. والجزء الثاني لو اتعرض عليا لو ملقتش فيه الحاجة اللي تخليني أعمل حاجة جديدة ممكن أعتذر".

 

ورد المخرج المصري هادي الباجوري على الانتقادات التي طالت مسلسله "سفاح الجيزة"، خاصة تلك التي وصفت نهايته بـ"غير الموفقة"، واتهمت أبطاله بالمبالغة في الأداء.


وقال الباجوري إنه لا يهتم لانتقادات السوشال ميديا كثيراً، ولا يعتبرها مقياس لنجاح العمل، خاصة وأنه يعمل على تقييم عمله بنفسه، ويحاول معرفة الأخطاء.


وأضاف قائلا إنه من الطبيعي أن يتعرض أي عمل لانتقادات وهذا من مصلحة المسلسل، كما أنه لا يمكن للمخرج أن يحدد نهاية العمل بناءً على رغبة الجمهور.

 

فوشيا

 


 




 

 


 

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