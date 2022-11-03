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الخميس، 03-11-2022 12:51 م

هيفاء وهبي تدعم يسرا اللوزي بعد التنمّر على ابنتها - فيديو

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الوكيل الإخباري - خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "القاهرة اليوم"، المذاع على قناة "اليوم"، وجّهت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي رسالة الى الفنانة يسرا اللوزي بعد تعرّض ابنتها للتنمّر بسبب ضعف سمعها.

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وقالت هيفاء: "الإنسان اللي عنده مشكلة في حياته أحسن من 100 حد بيتنمر عليه، ممكن البنت لما تكبر تبقى أذكى وأحسن من كل العالم، المهم أن لا تتأثر لا البنت ولا والدتها".

وأضافت: "يسرا اللوزي أنا بحبها وربنا يخليلها بنتها، المهم متتأثرش والحمد لله أن البنت ليها أم قوية بتواجه مجتمع مريض، لكن في نفس الوقت في أشخاص واقفين جنبها وبيدعموها، إحنا مش لازم نستسلم للمتنمرين، والمتنمر اللي بيسخر من طفلة دي خلقة ربنا، دي خلقة الله، وأي حد مش فاكر إنه ربنا هيحاسبه؟".

وتابعت: "لازم يكون في قوانين للسوشيال ميديا ولما نفتح حساب جديد نكتب رقم البطاقة علشان لما حد يتنمر نقدر نوصله، لكن لما بيكون اسم الحساب أبو نونة وأم سوسو مش هنعرف مين بيكتب إيه".


يُذكر أن هيفاء وهبي تعرضت للتنمر أخيراً، بسبب تغير ملامحها في حفلها بالسعودية.

 

 

 

لها 

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