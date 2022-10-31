هيفاء وهبي ترد على الساخرين من شكلها - فيديو

الوكيل الإخباري - رغم الضجة التي رافقت صورتها "السيئة" بسبب التصوير في كواليس حفلها الأخير بالرياض، والتعليقات القاسية التي تعرضت لها، نجحت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي بتجاهل ما يحصل وأثبتت بطريقتها الخاصة أن كل ما يتم تداوله غير صحيح.



وتداول جمهور هيفاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو عفوياً ظهرت فيه مع أصدقائها في العاصمة المصرية القاهرة وهي تحتفل بنجاح حفلها ضمن فعاليات "موسم الرياض" في نسخته الثالثة.

اضافة اعلان

وظهرت هيفاء في الفيديو بكامل أنوثتها وأناقتها بجمبسوت باللون الأخضر الفاتح بتصميم ضيق يبرز رشاقتها وجسمها المتناسق، وحرصت على الردّ بطريقة غير مباشرة على كل التعليقات المؤذية على شكلها وهي ترقص وتتمايل بدلع على أغنية "أنا هيفا أنا"، وهو ما تفاعل معه الجمهور بشكل واسع، معبرين عن سعادتهم بقدرة هيفاء على تجاهل الانتقادات، ومتغزّلين بجمالها وبملامحها الجذابة رغم تقدّمها في السنّ.





لها

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة