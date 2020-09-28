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الإثنين، 28-09-2020 12:33 م

بعد إنفصال دام شهرين .. مشاعل الشحي وأحمد خميس يعودان لبعضهما

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الوكيل الإخباري _ بعد انفصال دام شهرين كشف نجم مواقع التواصل الإجتماعي "شهاب مرتضى غفوري" الشهير بين الجمهور بـ“ملح الإنستغرام”، عن عودة الإعلامي الإماراتي أحمد خميس وزوجته الفنانة مشاعل الشحي، لبعضهما البعض  .

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حيث انه نشر عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الإجتماعي "انستغرام" صورة للثنائي من حفل زفافهما السابق ، وارفقها بتعليق قال فيه ”أبشركم رجعوا حق بعض بس ما أعلنوا“.


المصدر : الفن 

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