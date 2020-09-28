بعد إنفصال دام شهرين .. مشاعل الشحي وأحمد خميس يعودان لبعضهما

الوكيل الإخباري _ بعد انفصال دام شهرين كشف نجم مواقع التواصل الإجتماعي "شهاب مرتضى غفوري" الشهير بين الجمهور بـ“ملح الإنستغرام”، عن عودة الإعلامي الإماراتي أحمد خميس وزوجته الفنانة مشاعل الشحي، لبعضهما البعض .
حيث انه نشر عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الإجتماعي "انستغرام" صورة للثنائي من حفل زفافهما السابق ، وارفقها بتعليق قال فيه ”أبشركم رجعوا حق بعض بس ما أعلنوا“.
المصدر : الفن
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة