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الثلاثاء، 29-03-2022 12:40 م

بعد اتهامه بالتنمر على شيرين رضا... مصطفى درويش يعلق

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الوكيل الإخباري - انتقادات حادة وجّهها الجمهور للفنان مصطفى درويش بعد اتّهامه بالتنمّر على سنّ شيرين رضا، حيث كتب تعليقاً على إنكارها معرفتها باسمه قائلاً: "معلش ربنا يديكي الصحة... فيه فرق بينا أجيال كتير".

وقال درويش في تصريحات صحافية، إنه لم يقصد بكلامه الأخير الذي كتبه عبر حسابه في "فيسبوك" السخرية من الفنانة شيرين رضا. وأضاف أنه لا يلومها على عدم معرفتها به، بل يقصد بكلامه أنه كان يشاهدها وهو في المرحلة الإعدادية في كليب "متخافيش" مع النجم عمرو دياب، والتمس لها العذر، لأن فارق السنّ كبير بينهما.

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