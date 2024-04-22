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الإثنين، 22-04-2024 02:58 م

بعد الحشاشين.. سامي الشيخ في فيلم عالمي

تغتغتغتغت


الوكيل الإخباري - بعد أن أدى شخصية "برزك أميد" المخلص الخائن لشخصية حسن الصباح في مسلسل "الحشاشين"، ينتقل سامي الشيخ إلى العالمية من خلال تأديته دور البطولة في الفيلم الجديد "Run".

وسيقدم الشيخ في الفيلم شخصية "إدريس" سائق المركب الذي تنقلب حياته رأساً على عقب، جراء ظروف يواجهها أثناء إبحاره بالقارب.

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وبدأ تصوير فيلم "Run" في إبريل (نيسان) الحالي بجزيرة كرك الكرواتية، وتدور أحداثه حول قارب يحمل مهاجرين من دول إفريقية مختلفة عبر البحر الأبيض المتوسط إلى إيطاليا، وعندما يفقد القارب اتجاهه ويخرج عن مساره، تتحول الأمور إلى أعمال عنف حيث يلوم المهاجرون المهربين.
ويشارك في بطولة الفيلم كل من دانييل سولي، وكريستين رينتون، ومحمد قيسي، ومن تأليف وإنتاج وإخراج  أوي بول، الذي عمل أيضاً مع رينتون وسولي في أحدث أفلامه، وهو فيلم الجريمة في مدينة نيويورك "First Shift".


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