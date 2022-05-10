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الثلاثاء، 10-05-2022 01:22 م

بعد انهاء تصوير العائدون .. الكشف عن سر اختفاء امير كرارة

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الوكيل الإخباري-قرر النجم أمير كرارة الاختفاء عن أصدقائه وجمهوره بمجرد الانتهاء من تصوير مسلسله "العائدون"، والسفر مع عائلته إلى  إحدى المدن الساحلية وتخصيص هذه الفترة لعائلته فقط التى ابتعد عنهم منذ مايقرب من 4 أشهر مضت بسبب انشغاله بالتصوير.

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وأفادت مصادر لـ "اليوم السابع"، إنه كان يشعر بالإرهاق الشديد بسبب فترة تصوير مسلسل "العائدون"، والسفر لعدة دول لتصوير المسلسل خلال الفترة الماضية، لذلك قرر الراحة والإستجمام مع عائلته، وإغلاق تليفوناته وتخصيص هذا الوقت للأسرة فقط، كما أنه اعتذر عن الظهور فى عدد كبير من البرامج للحديث عن مسلسله الأخير.

 

  اليوم السابع

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