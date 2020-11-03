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الثلاثاء، 03-11-2020 11:23 ص

بعد اولى حلقات مسلسل الهيبة الجديد تيم حسن يثير الجدل!.. صورة

taimhassan


الوكيل الاخباري - بعد ساعات من عرض الحلقة الاولى من مسلسل "الهيبة الرد" في جزئه الرابع، ركزت أغلب تعليقات المشاهدين على اللوك الجديد الذي اعتمده الفنان السوري تيم حسن في مشاهده الاولى من العمل.

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واستطاع تيم حسن ان يثير الجدل ويكون ترند على مواقع التواصل الاجتماعي باطلالته المختلفة من خلال شعره الاقرب الى الطويل والمصفف بطريقة مختلفة عن الاجزاء السابقة، وأطلق لحيته لتكون مختلفة تماماً عن المواسم الثلاثة الماضية.

 


 

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