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الإثنين، 13-06-2022 10:00 ص

بعد تداول شائعات عن طلاقها .. ياسمين عبد العزيز تتخذ خطوة جديدة

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الوكيل الإخباري-أقدمت الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز على متابعة حساب زوجها الممثل أحمد العوضي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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وقد تفاعل المتابعون الذين لاحظوا هذا الفعل، وتداولوا الخبر على نطاق واسع جدا، معبرين عن سعادتهم وحبهم للثنائي. باعتبارهم أن المشكلة التي حلّت بينهما قد انتهت.


وكانت ياسمين عبد العزيز قد أثارت الشكوك مؤخرا حول انفصالها عن أحمد العوضي، وذلك بعد إلغاء متابعته، ونشرها لأقوال تعبر عن الوحدة، من دون كشف أسباب. وجاء ذلك بعد ظهورها مجدداً في المستشفى، وخضوعها لعملية جراحية دقيقة في سويسرا بأيام قليلة.

 

الفن

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