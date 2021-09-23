الخميس 23-09-2021
الوكيل الاخباري

النجار: جاهزية وثائق مشروع ناقل البحرين منتصف تشرين الأول

الخدمة المدنية يواصل إجراء المقابلات الشخصية لتعبئة 463 شاغرا في التربية

وزيرة الصناعة والتجارة ونظيرتها المصرية تبحثان آليات تعزيز التعاون الاقتصادي

مذكرة تعاون وتدريب بين العلوم التطبيقية والمكتب البيضاوي للدراسات والأبحاث

وزير التربية يجري تشكيلات ادارية في التربية

ضبط سائق مركبة دهس طفلاً بعمان

تهنئة لـ استبرق الراميني بمناسبة قدوم إلياس

وزير الزراعة يقوم بجولة تفقدية في محافظة جرش

الدلالات السياسية لمخرجات تحديث المنظومة السياسية

يسعدهم أن نبقى غارقين في الفشل

الخميس، 23-09-2021 03:52 م

بعد تعرضها لحالة إغماء.. أول رسالة من ماجدة الرومي - صورة

344


الوكيل الإخباري - بعثت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي، رسالة لجمهورها، اليوم الخميس، بعد تعرضها لحالة إغماء، وفقدت توازنها أثناء إحيائها حفل افتتاح مهرجان جرش الغنائي، مساء أمس.

وطمأنت ماجدة الرومي، جمهورها، بشأن حالتها الصحية، في رسالة نشرتها عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

اضافة اعلان

 

وقالت الرومي: "وهكذا عدت إليك. لتعانق نبضات قلبي قلوبكم حبكم هو طاقتي والأجنحة التي تحمل صوتي معكم يحلو مشواري محبتي لكم طول العمر وشكري لأمنياتكم دمتم بخير وصحة وسلام".

 

وانتشر على منصات التواصل الاجتماعي في لبنان والعالم العربي مقطع فيديو لحادثة إغماء تعرضت لها الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي خلال تقديمها حفلا غنائيا على خشبة المسرح.

 

وأظهر المقطع المنشور تعرّض الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي إلى حالة إغماء وفقدت توازنها بسبب هبوط في ضغطها، وذلك خلال تقديم حفلها في مهرجان جرش .

 

وخلال تأديتها أغنيتها "أحبك جدا"، كادت الفنانة أن تقع أرضا لولا مساعدة أحد الموسيقيين الذي حملها خارج المسرح.


وعادوت الرومي إكمال حفلها بعد حوالي 10 دقائق.

 

 

المصدر - روسيا اليوم 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
6313398_1627031697

ياسمين صبري تهنىء الشعب السعودي باليوم الوطني

28dd572b2941916ee2ce0a9ed62a5e2f

ريهام سعيد تعلن إصابتها بـ كورونا - صورة

راشد-الماجد

راشد الماجد يتغنى بحب المملكة في اليوم الوطني السعودي الـ91 - فيديو

614c5745423604082d2cdfa5

محمد رمضان يعلن عن تعاقده على مسلسل جديد

220201911544859128116

ممثل لبناني ينقل الى المستشفى ويخضع لعملية جراحية - صورة

E5UCQw_WYAApLL-

الشرطة توقف هيا الشعيبي للتحقيق معها بسبب إلهام الفضالة - فيديو

أخبار متعلقة
194155

شقيق ماجدة الرومي يكشف تفاصيل حالتها الصحيّة

ماجدة 3

ماجدة الرومي: شكرا جرش شكرا الاردن على كل هالمحبّة

2020_9_18_4_49_47_518

بكلمات مؤثرة مروة ناجي تستذكر والدها - صورة

يثيثيثي

الفنانة ماجدة الرومي تحيي حفل افتتاح مهرجان جرش

1-1461983

ميرفت أمين تكشف تفاصيل حريق البناية التي تقطنها

شيرين

قبل حفلها في السعودية رسالة من شيرين عبدالوهاب إلى جمهورها