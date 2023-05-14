بعد تهديده بالقتل .. أول تعليق من رنا الحريري حول انفصالها عن باسم ياخور

الوكيل الإخباري- علقت الكاتبة السورية رنا الحريري على أنباء انفصالها عن زوجها الفنان باسم ياخور خلال الفترة الماضية والتعليقات حول حياتها الخاصة مطالبة رواد مواقع التواصل بالاهتمام ببعض التفاصيل الأخرى.

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وطالبت زوجة باسم ياخور من المتابعين الاهتمام بالأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية ولا يملكون التكاليف اللازمة للعلاج ومن يعانون من ضيق العيش بالإضافة إلى الأطفال المشردين دون مأوى بدلاً من تسليط الضوء على حياتها الخاصة.



وكتبت رنا الحريري رسالة عبر حسابها الشخصي على تطبيق إنستغرام قائلة: "هناك قضايا أهم بكثير من حياتي الشخصية، توجد قضايا مهمة تحتاج الدعم والاهتمام، أرجو دعم إنسان يعاني من أزمة صحية ولا يستطيع تدبير نفقات العلاج، ومساعدة أصحاب الدخل المحدود والعاطلين عن العمل، وأرجو أيضا مراعاة أطفال الشوارع الذين لا يملكون مأوى".



وأكدت الكاتبة السورية أنها لن تشبع فضول متابعيها بالإضاءة على حياتها الخاصة، قائلة:" كلنا صرنا نستخدم السوشيال ميديا أحياناً كمتنفس وأنا بفهم أنه متابعة حياة الآخرين فيها ترفيه وتسلية للبعض، بس بدي اعتذر لأني ما رح أرضي فضولكم".



وتابعت قائلة: "حياتي الخاصة ملكي وأنا بكل مودة بشارككم بالجزء يلي بشوفه مناسب بالوقت يلي بشوفه مناسب"، موجهة الشكر لكل من تواصل معها ووجه لها النصيحة والاهتمام مؤكدة أن انفصالها عن زوجها لن يغير حياة أي شخص، قائلة: "أنا بخير وحياتي رح تستمر بكل الأحوال، في كتير ناس غير مو بخير وأحوج مني لدعمكم".



وحذفت رنا الحريري صورها مع باسم ياخور وتركت 3 أو 4 صور قديمة فقط وهو ما زاد من الشكوك حول انفصالهما. كما كتبت رسالة عبر خاصية القصص القصيرة جاء فيها: "الحياة لا تصبح أسهل أنت الذي تصبح أقوى".



كما نشرت رنا الحريري صور عبر خاصية القصص القصيرة كتبت فيها: "الحياة مو شرط تكون سهلة، للأسف الحياة مو سهلة على حدا وأكيد كل إنسان ممكن يحس بالضعف في أوقات كثيرة، بس إذا في الحياة شخص واحد بيدعمك ويحبك بصدق، صديق حقيقي أو ممكن حدا من أهلك، رح ترجع تقوى وتتماسك ورح تقدر تتغلب على كل الصعوبات اللي تواجهك".



ليالينا

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