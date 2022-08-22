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الإثنين، 22-08-2022 03:20 م

بعد صفعة الأوسكار شعبية ويل سميث في تراجع

willsmith


الوكيل الإخباري-بعد حادثة الصفع الشهيرة التي هزت حفل توزيع الاوسكار في شهر آذار / مارس الماضي تراجعت شعبية الممثل العالمي ويل سميث، بسبب صحيفة Variety الاميركية اذ شهد سقوط في تصنيفه.

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كان سميث قبل الحادثة مصنفاً بين افضل خمس او عشر ممثلين في البلاد. حسب استطلاعات Q Scores نصف السنوية (التي يتم إجراؤها كل كانون الثاني /يناير وتموز /يوليو)، التي استطلعت 1800 مواطن أمريكي تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات وما فوق، وضعه هذا إلى جانب شخصيات محبوبة مثل توم هانكس ودينزل واشنطن.


ولكن بين استطلاع Q Scores لشهر يناير/ كانون الثاني ، الذي تم إجراؤه قبل حفل توزيع جوائز الأوسكار، واستطلاع شهر يوليو/تموز، وهو الأول بعد الصفعة، تراجعت نقاط Q الإيجابية التي حصل عليها سميث من 39 إلى 24، والتي وصفها شيفر بأنها «انخفاض كبير جداً وخطير».

 

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