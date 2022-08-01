ويل سميث يحضر حفل زفاف مخرج عربي -صور

الوكيل الإخباري-حضر الفنان الأميركي ويل سميث حفل زفاف المخرج المغربي عادل العربي في المغرب، وأقيم الحفل في "قصر الأنوار" بحضور عائلة وأصدقاء العربي وزوجته الصحفية المغربية لبنى خلخالي.



ونشر عادل العربي صورة من الحفل برفقة ويل سميث، معبرا عن شكره لحضوره، من خلال تعليقه على المنشور الذي قال فيه: "شكرا أخي ويل على حضورك حفل زفافنا الساحر ممتن لك للغاية أن تكون ضيف شرف حفل زفافنا ... الله يكمل بالخير".

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الجدير ذكره أن ويل سميث وصل قبل الزفاف بيومين، واستقر بفندق في منطقة أشقر، وسط إجراءات أمنية مشددة.



وشارك عادل العربي في إخراج فيلم "Bad Boys For Life"، منذ سنتين، بالاشتراك مع المخرج المغربي بلال فلاح، من بطولة ويل سميث ومارتن لورنس.









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