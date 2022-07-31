بعد غياب 3 سنوات.. اليسا تتعرض لموقف محرج على المسرح – فيديو

الوكيل الإخباري-تعرضت الفنانة اللبنانية إليسا خلال حفلها الاخير لموقف محرج على المسرح، خلال غنائها.

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وظهرت إليسا على المسرح أثناء أدائها إحدى الأغنيات، وكانت تمشي للخلف وتعثرت باحدى السماعات وكادت ان تسقط، لكنها استعادت توازنها بسرعة.



ويعتبر هذا الحفل الأول لها في لبنان بعد غياب ثلاث سنوات.

وخلال الحفل ألقت إليسا كلمة على المسرح رحبت فيها بالجمهور.

وعبرت إليسا عن سعادتها بالعودة للغناء في لبنان، ونشرت تغريدة عبر حسابها الخاص قالت فيها : "متحمسة للغاية لأولى حفلاتي في لبنان الليلة بعد ثلاث سنوات من الاضطرابات، سوف أغني من أعماق قلبي الليلة لبلدي المحبوب وجمهوري الرائع".