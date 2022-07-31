الأحد 31-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

تحديث القطاع العام: 206 مبادرات منها 31 في الهيكل الحكومي تتضمن دمج وزارات

الصحة تنفي وجود نية للسماح بممارسة اعمال الطب الشرعي في المستشفيات الخاصة

الملك : الهدف من تحديث القطاع العام تحسين الخدمات المقدمة

وزير الاستثمار: الخارطة الاستثمارية ستكون جاهزة في أيلول

صحة جرش: لجنة تحقيق بحادثة الطعن في مستشفى جرش الحكومي

اقتصاد النواب توصي بإنشاء مدينة صناعية في الزرقاء

البلقاء التطبيقية تشارك باليوم العالمي لحماية الطبيعة

وزارة الخارجية تعزي الإمارات بضحايا السيول

الخصاونة يعلن عن خطة تطوير القطاع العام اليوم الاحد

التربية تُطلق منصة إلكترونية جديدة - رابط

الأحد، 31-07-2022 02:10 م

بعد غياب 3 سنوات.. اليسا تتعرض لموقف محرج على المسرح – فيديو

Doc-P-650662-637109556026483932


الوكيل الإخباري-تعرضت الفنانة اللبنانية إليسا خلال حفلها الاخير لموقف محرج على المسرح، خلال غنائها.

اضافة اعلان


وظهرت إليسا على المسرح أثناء أدائها إحدى الأغنيات، وكانت تمشي للخلف وتعثرت باحدى السماعات وكادت ان تسقط، لكنها استعادت توازنها بسرعة.


ويعتبر هذا الحفل الأول لها في لبنان بعد غياب ثلاث سنوات.
وخلال الحفل ألقت إليسا كلمة على المسرح رحبت فيها بالجمهور.
وعبرت إليسا عن سعادتها بالعودة للغناء في لبنان، ونشرت تغريدة عبر حسابها الخاص قالت فيها : "متحمسة للغاية لأولى حفلاتي في لبنان الليلة بعد ثلاث سنوات من الاضطرابات، سوف أغني من أعماق قلبي الليلة لبلدي المحبوب وجمهوري الرائع".

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
elaosboa58213

يوتيوب يعيد أغنية " للي " للفنان محمد منير

أمال

بعد غياب سنوات .. ابن آمال ماهر يظهر معها بصورة من الكواليس

7692166-884775893

الفيديو المتسبب في استقالة هاني شاكر من نقابة المهن الموسيقية

c9d85baf-b305-4a80-ae6f-a358f09efbd5

منة عرفة تتصدر الترند بأحدث ظهور لها بعد طلاقها -صورة

WhatsApp Image 2022-07-31 at 12.05.40 PM

آمبر هيرد تعلن افلاسها رسمياً

20190702124512628

صابر الرباعى يغني في تونس 16 آب المقبل

أخبار متعلقة
download

فنانة لبنانية تنشر فيديو للحظة تعرضها للسرقة في وضح النهار

image

أول تعليق من الفنانة ديانا حداد حول اعتزالها الفن وحذف صورها