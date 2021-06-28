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الإثنين، 28-06-2021 10:03 ص

بعد وصف أفلامها بالرجعية.. نادية الجندي بأقوى هجوم على منتقديها

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الوكيل الإخباري - فوجئ المتابعون لفعاليات مهرجان أسوان لسينما المرأة المقام خلال الفترة الحالية بخروج أفلام الفنانة نادية الجندي من ضمن قائمة أفضل 100 فيلم عن المرأة في السينما المصرية والعربية، وما زاد من المفاجأة تعليق أحد أعضاء لجنة التحكيم عند سؤاله عن سبب عدم اختيار أي فيلم لنادية الجندي ضمن المئة فيلم، قال "ليست مؤثرة".

وفي أول تعليق للفنانة نادية الجندي عن هذا الأمر، قالت: "أنا أفلامي مش مؤثرة دا إزاى بدليل أنها كسرت الدنيا على مدار 40 سنة".

وأوضحت أنها لا تتابع فعاليات مهرجان أسوان، مؤكدة أنها تم تكريمها من أكبر المهرجانات، مثل مهرجان القاهرة السينمائي، ومهرجان الأقصر السينمائي ومهرجان جمعية الفيلم الذي يحتوى على أسماء كبار النقاد.

وأضافت: "أنا عندي أوضة مليانة جوايز تكريمية، وقدمت أعمال عظيمة لو مشتغلتش السنين الجاية كلها، تاريخي يشهدلى سنين لقدام مش محتاجة لا حد يقيمنى ولا يدينى جوايز".

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وكانت الناقدة ناهد صلاح، قد قالت في كلمتها بالمؤتمر، إن عدم اختيار نادية الجندى يرجع لـ"مزاج" النقاد واختياراتهم وليس موقفًا شخصيًا، فقد يرون أن أفلامها رجعية.

وأضافت أن الفنانة المصرية قد تكون فنانة مهمة، ولكن أفلامها السينمائية غير مؤثرة.

 

المصدر - لبنان 24 

 




 

 


 

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