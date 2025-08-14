يوم مصيري.. هذا ما كشفه إعلامي شهير عن حالة أنغام الصحية

وخلال بث مباشر عبر صفحته على فيسبوك، قال سعد:
"أنغام زي الفل الحمد لله، بكرة يوم مهم بخصوص التحاليل، وإن شاء الله تطلع سليمة ونفرح كلنا، ولو تأخرت النتيجة يومين فالأمور مطمئنة."
كما دعا الجمهور إلى عدم تصديق الشائعات المنتشرة على مواقع التواصل، نافيًا كل ما يُقال عن تدهور حالتها أو دخولها في العزل.
وتعيش جماهير أنغام حالة من الترقب والدعاء، وسط تفاعل واسع من الوسط الفني والإعلامي، بانتظار صدور بيان رسمي يطمئن محبيها على حالتها الصحية بشكل نهائي.
-
أخبار متعلقة
-
MTV توقف ديانا فاخوري عن الهواء بسبب التجميل
-
حياة الفهد تدخل المستشفى ونجوم الكويت يتمنون لها الشفاء
-
بعد أزمته الصحية..حريق في مسرح محمد صبحي
-
بدرية طلبة ترد على اتهامات بقتل زوجها وسرقة أعضائه
-
هذه أسعار التذاكر لحفل عمرو دياب في بيروت
-
عاصي الحلاني يشعل أجواء كان الفرنسية بغنائه مع ظهور نادر لزوجته - فيديو
-
من بينهم ميريام فارس وأصالة.. هذا المرض يصيب أغلب النجوم
-
جدل واسع في بيروت بسبب حفل تامر حسني.. ما القصة؟