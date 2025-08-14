الخميس 2025-08-14 11:56 ص
 

يوم مصيري.. هذا ما كشفه إعلامي شهير عن حالة أنغام الصحية

الخميس، 14-08-2025 11:44 ص

الوكيل الإخباري-   طمأن الإعلامي محمود سعد جمهور الفنانة أنغام بشأن حالتها الصحية، بعد الأزمة المفاجئة التي تعرضت لها مؤخرًا، مؤكدًا أنها بخير وتتواجد في غرفتها مع أصدقائها، وتأكل وتشرب وتتحدث بشكل طبيعي.

وخلال بث مباشر عبر صفحته على فيسبوك، قال سعد:
"أنغام زي الفل الحمد لله، بكرة يوم مهم بخصوص التحاليل، وإن شاء الله تطلع سليمة ونفرح كلنا، ولو تأخرت النتيجة يومين فالأمور مطمئنة."
كما دعا الجمهور إلى عدم تصديق الشائعات المنتشرة على مواقع التواصل، نافيًا كل ما يُقال عن تدهور حالتها أو دخولها في العزل.


وتعيش جماهير أنغام حالة من الترقب والدعاء، وسط تفاعل واسع من الوسط الفني والإعلامي، بانتظار صدور بيان رسمي يطمئن محبيها على حالتها الصحية بشكل نهائي.

 

لبنان 24 

 
 
