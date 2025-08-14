بين الحياة والموت.. أروى جودة تناشد الجمهور الدعاء لابن شقيقها

وكتبت أروى في منشور مؤثر عبر حساباتها على مواقع التواصل:
"من فضلكم ادعوا لابن أخويا، سليم ابن رولا، إن ربنا يقوّمه بالسلامة ويشفيه، عمل حادثة موتوسيكل وبين الحياة والموت."
وتفاعل عدد كبير من المتابعين والمحبين مع الرسالة بالدعاء والدعم، متمنين له الشفاء العاجل والسلامة
