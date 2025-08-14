يصغرها بـ 15 عاماً.. أنباء عن انفصال نجوى كرم عن زوجها الإماراتي - فيديو

الوكيل الإخباري- تداولت مواقع التواصل أنباء عن انفصال الفنانة نجوى كرم عن زوجها رجل الأعمال الإماراتي عمر الدهماني، بعد ظهورها في حفل قرطاج بتصريحات غامضة اعتبرها البعض تلميحًا للانفصال.

موقع "القاهرة 24" تحدث عن خلاف نشب بين مطربة لبنانية معروفة وزوجها الإماراتي بسبب الغيرة، ما أدى إلى توتر العلاقة والانفصال.



في المقابل، ذكرت مصادر أن الزوج لا يزال متمسكًا بها ويسعى لإعادتها، مع تدخل مقربين لإنهاء الخلاف.



الإعلامي نيشان زاد الجدل بمنشور على "إكس" قال فيه: "نسمع عن الزواج والانفصال... المهم: الحياة تستمر"، ما اعتُبر إشارة إلى نجوى كرم.



حتى الآن، لم تُصدر الفنانة أو مكتبها أي تعليق رسمي.

