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الأربعاء، 12-10-2022 03:29 م

بعد 12 عاماً بليك شيلتون يعتزل وهذا ما قاله

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الوكيل الإخباري - بعد سنين من مشاركة الفنان بليك شيلتون في لجنة التحكيم في "The voice" قرر أن يستقيل عند نهاية الموسم القادم، ووضح قراره خلال إعلانه، وقال أنه كان يتصارع مع فكرة ترك عرض مسابقة الغناء لفترة من الوقت الآن.

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كواحد من أطول المدربين، يقول بليك إن السنوات الـ 12 التي قضاها في برنامج NBC كانت بمثابة رحلة رائعة، وهو يشكر كل من ساهم في بدء العرض المباشر مرتين في الأسبوع.


ويقول بليك إنه أقام روابط مدى الحياة مع الكثير من الأشخاص في العرض، بما في ذلك زوجته جوين ستيفاني والمقدم كارسون دالي، وينهي بليك بالقول إن العرض لن يكون على ما هو عليه اليوم بدون المعجبين، ولا توجد معلومات حول من سيحل محل بليك كمدرب.

 

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