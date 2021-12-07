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الثلاثاء، 07-12-2021 12:50 م

بلقيس فتحي تدعم شيرين بطريقتها - فيديو

بلقيس-فتحي


الوكيل الإخباري - عبّرت الفنانة بلقيس فتحي عن دعمها الكامل للفنانة شيرين عبد الوهاب بعد إعلان انفصالها عن زوجها الفنان حسام حبيب بشكل رسمي.

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وأشارت بلقيس في لقاء مع برنامج "Et بالعربي" إلى صعوبة التواصل مع شيرين في الوقت الحالي، مؤكدةً أن من حقها التركيز مع نفسها لتتجاوز الأزمة التي تمر بها، بالقول: "أنا عندي رقمها الخاص وتواصلت معاها وشافت المسج حقها هلق ما تحكي مع ولا حدا خليها هلق تركز في نفسها".

وأضافت أنها ترى أن طلاق شيرين من زوجها هو بداية انطلاقة لها، وعلّقت على ذلك قائلة: "أنا فرحانة عشان هذه بداية انطلاقة لها، أنا بحس فيها لشيرين وأنا عارفة هي بشو عم تمرق".

 

المصدر - لها 

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