بماذا وصفت باشاك ديزر زوجها كيفانش تاتليتوغ الشهير بـ "مهند"؟

الوكيل الإخباري- قبل نحو شهرٍ من الآن، ظهرت مزاعم عدة تشير إلى ترك مصممة الأزياء التركية، باشاك ديزر، منزل الزوجية، اعتراضاً على بعض المشاهد التي يقدمها زوجها الممثل التركي كيفانش تاتليتوغ في مسلسل "العائلة".

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وخرج وقتها النجم التركي نافياً تلك الأخبار، ومؤكداً أن زوجته في المنزل، وأن الجميع سعداء بنجاح العمل، واكتفى الزوجان حينها بهذا النفي، إذ لم نسمع من باشاك أي تعليقٍ بهذا الشأن.



لكن يبدو أن باشاك أحبت التأكيد على علاقتها القوية التي تجمعها بكيفانش، بعد كل تلك المزاعم التي انتشرت بقوة، حيث قالت في لقاءٍ صحافيٍ لها: "أنا فخورة به.. بشكل لا يصدق"، مشيرةً إلى أنها لا تمل تكرار التعبير عن رأيها في أنها تمتلك زوجاً يحبه الجميع، ويُعجبون به. مضيفةً أن هذا الحب لا يشعرها بالغيرة، بل على العكس هو أمرٌ يجعلها تشعر بالفخر أكثر.



وبهذه الكلمات، تقطع مصممة الأزياء الطريق أمام كل المزاعم التي تخرج بين الحين والآخر، وتقول إن ديزر تهدد زوجها المعروف عربياً بـ"مهند"، بالهجر والانفصال بسبب مشاهده الرومانسية التي يقدمها في أعماله.



وكان النجم التركي قد نفى تلك الشائعات، من خلال تعليقه عبر برنامج "الصفحة الثانية"، إذ قال إن الجميع بمن فيهم من بالمنزل، وموقع التصوير، مستمتعون، وبخير، ومزاجهم جيد، مبيناً أنه اعتاد مثل تلك المزاعم، حيث أضاف: "لم أعد أكترث لمثل هذه الأخبار الملفقة، التي تظهر في كل مرةٍ أقدم فيها عملاً أو مشروعاً جديداً".



ويحقق النجم التركي الكثير من النجاح في مسلسل "العائلة"، الذي يتتبع قصة حياة شابٍ يُدعى "أصلان"، يتزعم عائلةً تعمل في الجريمة المنظمة، ويقع في غرام طبيبةٍ نفسية تُدعى "ديفين"، ويتزوجها رغم معارضة والدته لزواجهما، ويكشف المسلسل خلال تلك الأحداث الخبايا النفسية للعائلات، والشرخ الذي قد تتركه في حياة أبنائها، إن لم تكن بيئة رعايتهم سليمة.





زهرة الخليج

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