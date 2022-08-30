بيع "منديل" للفنان محمد عبده بسعر خيالي في السعودية !

الوكيل الإخباري-أحدث متجر سعودي جدلاً كبيراً في مواقع التواصل الإجتماعي بعدما قام بعرض منديل ورقي للفنان السعودي محمد عبده، كان قد استخدمه في حفله الأخير في مدينة "أبها" بمبلغ خيالي وصل إلى 30 ألف ريال سعودي، أي ما يعادل 8 آلاف دولار.

اضافة اعلان



ونشر حساب المتجر الإلكتروني صورة للمنديل في يد سيدة، كُتب عليه "منديل محمد عبده"، وبجواره رسم قلب صغير دلالة على الحب للفنان السعودي.



لاقى الخبر إنتشاراً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي وأثار حالة من الجدل، خصوصاً سعره باهظ الثمن.





الفن

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة