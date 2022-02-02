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الأربعاء، 02-02-2022 10:32 ص

بيومي فؤاد يمازح إعلامي بإشهار مسدس في وجهه على الهواء - فيديو

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الوكيل الاخباري - حاول الفنان المصري الكوميدي بيومي فؤاد، إثبات قدرته على تجسيد الأدوار الشريرة بتقديمه أحد ‏المشاهد التمثيلية في أحد البرامج التلفزيونية.‏

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أعطى الإعلامي المصري عمرو الليثي، مقدم برنامج "واحد من الناس"، المذاع على فضائية "الحياة" المصرية، مسدسا محشوا بأعيرة نارية حقيقية إلى بيومي فؤاد، لكي يهدده به في المشهد التمثيلي الذي يجمعه به، وذلك في حلقة الاثنين.


وهدد بيومي فؤاد عمرو الليثي بإفراغ طلقات المسدس في جسده أثناء أدائهما للمشهد، ليطلب الليثي منه فعل ذلك، ولكن فؤاد يرفض تنفيذ طلبه، وينفجر عمرو الليثي في الضحك.

 



وأكد بيومي فؤاد في تصريحات للبرنامج أنه يشعر بالغضب الشديد وتنمو "أنياب وأظافر" لديه، بحسب تعبيره، عندما يقوم شخص ما يحبه بفعل شيء طلب منه ألا يفعله، لافتا إلى أن ذلك يشمل مساعديه وأبنائه.

من ناحية أخرى، ينشغل بيومي فؤاد حاليا بتصوير مسلسل تلفزيوني بعنوان "عودة "الأب الضال"، وهو من تأليف أمين جمال ومحمد أبو السعد ومحمد فتحى وإبراهيم ربيع، ومن إخراج أحمد عبد العال.


 

المصدر : سبوتنك

 

 

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