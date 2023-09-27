بيوم ميلاده الأول بعد رحيله.. ابنتا محمد قنوع تستذكرانه بكلمات مؤثرة

الوكيل الإخباري- استذكرت الشابة ماسة قنوع، والدها الفنان السوري الراحل محمد قنوع، بمناسبة مرور أول ذكرى عيد ميلاد له دون وجوده، بكلمات مؤثرة.

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وفي التفاصيل، نشرت ماسة عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر "إنستغرام" صورة قديمة لوالدها وهو يحتفل بعيد ميلاد سابق له، وكتبت: "اليوم كنت حتصير 50، الله يرحمك يا بابا ، ويجمعني فيك بالجنة ان شاء الله".



بدورها، وجهت ابنته الأخرى مايا قنوع رسالة لوالدها الراحل محمد قنوع، حيث كتبت عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها عبر "إنستغرام": "كل عام وانت في الفردوس الأعلى من الجنة، بحبك أكتر وحدة، ورح ضل بحبك أكتر وحدة، ولا يوم رح أنساك" .

يذكر، أن الفنان محمد قنوع توفي في الـ22 من نيسان الماضي، عن عمر 49 عاما، إثر احتشاء في عضلة القلب "جلطة".











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