تأييد حبس أحمد فلوكس عامين بقضية سبب وقذف سيدة اعمال

الوكيل الإخباري - أيدت محكمة مستأنف القاهرة، الحكم الصادر ضد الفنان أحمد فلوكس في أول درجة بحبسه عامين لسب وقذف وإزعاج لاعبة السلة السابقة ياسمين عزت، وذلك بعد رفض المعارضة الاستئنافية التي أقامها فلوكس على حكم حبسه.

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وكانت المحكمة الاقتصادية في القاهرة قد قضت في 8 أيلول (سبتمبر) الماضي، بحبس الفنان أحمد فلوكس لمدة سنتين وكفالة 50 ألف جنيه، بالإضافة إلى غرامة تقدر بـ200 ألف جنيه بتهمة سب وقذف سيدة الأعمال ولاعبة السلة السابقة ياسمين عزت.

حيث أقامت دعوى ضد فلوكس، تتهمه بالسب والقذف والتعرض لحياتها ولأسرتها، والتهديد بالإيذاء، والتشهير بسمعة العائلات دون وجه حق، ونظرتها المحكمة الاقتصادية، وأصدرت بحقه الحكم المتقدم.





لها