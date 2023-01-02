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الإثنين، 02-01-2023 03:41 م

تامر حسني وبسمة بوسيل يؤديان مناسك العمرة .. صور

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الوكيل الإخباري-قرر الفنان المصري تامر حسني، وزوجته بسمة بوسيل، أن يستقبلا العام الجديد 2023 بأداء مناسك العمرة، والوجود بالأراضي المقدسة في المملكة العربية السعودية.

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وشاركت بسمة بوسيل صورًا وفيديوهات قصيرة لوجودها مع زوجها أمام الكعبة، عبر حسابها الرسمي بـ"إنستغرام".


وكتبت بسمة، تعليقاً على الصور: "اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك وعلو مكانك"، وكتبت على أحد الفيديوهات: "لا يمكنني أن أسأل عن بداية أفضل"، وعلى آخر: "أشعر بالراحة.. الحمد لله".


 

زهرة الخليج

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